النائب برو من علمات الصوانة: سنكون في خدمة أهلنا في قرى جبيل وبلداتها كافة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو على أن”حزب الله سيكون في خدمة أهله في المناطق اللبنانية كافة، وأنه كما افتتح الحزب مستوصفا صحيا في بلدة لاسا في جرد جبيل، قدم هبة من المازوت لمحطة ضخ المياه في مدينة جبيل ولعدد من محطات ضخ المياه في بلدات جبيلية”.

كلام النائب برو جاء خلال افتتاح مرسم فني أقامه القسم الاعلامي لحزب الله في منطقة جبل لبنان والشمال بمناسبة اربعين عاما على انطلاقة الحزب، حضره مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في “حزب الله” الشيخ محمد عمرو، مسؤول القسم الاعلامي في منطقة جبل لبنان والشمال محمد الحاج حسين، مسؤول جبيل وكسروان في الحزب الشيخ حسين شمص، رئيس بلدية علمات الصوانة محمد كامل عواد، وجمع من الرسامين من مختلف المناطق اللبنانية .

وأشار النائب برو إلى أن “هذه المسؤولية تحتم على الجهات البلدية والاجتماعية العمل وفق رؤية موحدة لتقديم الخدمة لأهلنا في قضاء جبيل، والابتعاد عن المناكفات التي لا تصنع مجتمعات سليمة ووطن متعافي.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام