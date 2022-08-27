اعلام الرئاسة: كل ما ينشر عن مواقف الرئيس لا يصدر عنه هو مزيج من الافتراء والكذب لا يمكن الإعتداد به مطلقا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2022 - 18:22

اعلام الرئاسة: كل ما ينشر عن مواقف الرئيس لا يصدر عنه هو مزيج من الافتراء والكذب لا يمكن الإعتداد به مطلقا

منذ 8 mins 27 August، 2022
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