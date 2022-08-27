اعلام الرئاسة: كل ما ينشر عن مواقف الرئيس لا يصدر عنه هو مزيج من الافتراء والكذب لا يمكن الإعتداد به مطلقا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2022 - 18:22
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رئاسة الجمهورية اللبنانية: ما ينسب للرئيس عون منذ بداية البحث في تشكيل الحكومة هو محض ادعاء وإختلاق الأكاذيب
رئاسة الجمهورية: نحذر من التمادي في دس المعلومات والأخبار الكاذبة وننبه من النوايا الخبيثة لأصحاب هذه الحملات
رئاسة الجمهورية: مواقف الرئيس عون تستند إلى قناعاته بالمحافظة على الشراكة الوطنية والميثاقية وإبقاء المناخات ايجابية
النائب محمد رعد: إمّا أن يكون لدينا رئيس قوي يلتزم بالسيادة وإمّا أن يكون لدينا رئيس مبرمج وهذا أفق المعركة الرئاسية
النائب رعد : قبل أن نفكّر في تسمية الأشخاص يجب أن نفكّر في الغاية التي نريد أن نحميها من خلال اختيارنا للرئيس
وزير الأشغال يحيل كتابا إلى شركة "خطيب وعلمي" لإفادته بتقييم شامل للوضع الإنشائي لإهراءات مرفأ بيروت ولاسيما الجنوبية
السفير الإيراني مجتبى أماني: مستعدون لإرسال الفيول كهبة للبنان دون شروط فور قبول الحكومة وإيفاد وفد رسمي لتنسيق التنفيذ
الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي حجازي: نأسف لعدم قبول الحكومة اللبنانية حتى الساعة الهبة الإيرانية
إعلام العدو: رصد طائرة مسيرة مجهولة اخترقت مسار هبوط رحلة قادمة من نيويورك في مطار بن غوريون ما اضطرها لتغيير مسارها
أمين عام حركة الجهاد الإسلامي يستقبل وفدا قياديا من حماس: تأكيد على عمق العلاقة بين الحركتين ومواصلة العمل حتى التحرير
قائد الجيش الإيراني: العدو يخطط ويمارس حربا إعلامية واسعة ضد بلدنا وواجبنا تحييد المؤامرة الشريرة التي يديرها الأعداء
الرئيس العراقي: كل الأطراف ستخسر إذا استمر التناحر في البلاد والتعثّر السياسي منذ الانتخابات غير مقبول
رئيس الوزراء العراقي: مفتاح حلّ الأزمة السياسية في العراق يتمثل بالجلوس جميعاً إلى طاولة الحوار الوطني
نادي الأسير الفلسطيني: حالة من الاستنفار لدى إدارة السجون قبيل شروع الأسرى غدا بحلّ الهيئات التنظيمية
الأمين العام لحلف الناتو يشدّد على ضرورة تعزيز الأمن على الجانب الشمالي للحلف لمواجهة روسيا
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيه النووية 3 مرات خلال 24 ساعة
وزارة الصحة اليمنية: رفع الحصار ووقف العدوان نهائيا هو الخطوة الأولى والصحيحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن
ليبيا: قتلى وجرحى في الاشتباكات العنيفة المستمرة بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة طرابلس
وزارة الصحة الليبية تدعو طرفي النزاع السماح لفرق الطوارئ بإنقاذ العالقين بمناطق الاشتباكات
الرئيس التونسي قيس سعيد: العالم دخل مرحلة جديدة ويعيش تحوّلات كبيرة نتيجة الصراع العالمي
باكستان: مصرع 45 شخصا وإصابة 113 آخرين في موجات مطرية في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية
اعلام الرئاسة: كل ما ينشر عن مواقف الرئيس لا يصدر عنه هو مزيج من الافتراء والكذب لا يمكن الإعتداد به مطلقا
منذ 8 mins
27 August، 2022
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