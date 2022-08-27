7 حالات اختناق بحريق قرب معمل دير عمار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 27 2022 - 14:40

7 حالات اختناق بحريق قرب معمل دير عمار

منذ 16 mins 27 August، 2022
معمل دير عمار
معمل دير عمار
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في المنية، ان 7 أشخاص من عمال معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنية أصيبوا بحالات اختناق ورضوض، أثناء مساعدتهم في إخماد حريق اندلع في أعشاب يابسة وقصب قرب المعمل.

وكان الحريق الذي أهمد ليل أمس تجدد صباح اليوم، وامتدت النيران نتيجة سرعة الرياح إلى جوار المعمل واقتربت منه، ما استدعى حضور فرق الإطفاء إلى المكان على الفور، حيث عملت على إخماده قبل تمدده إلى داخل المعمل.

وأسعف عناصر فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر المصابين قبل نقلهم إلى مستشفيات المنطقة وطرابلس لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة