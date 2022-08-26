كتبت “كونسيرواتيزم” أن تحالف بولندا وأوكرانيا وخروجهما من الاتحاد الأوروبي برعاية بريطانية، سيتيح لألمانيا إثارة مسألة استعادة أراضيها (التي سلمتها موسكو لوارسو بعد دحر ألمانيا).

وجاء في مقال الصحيفة أن “الأمر يتطلب توقيعا واحدا على وثيقة التحالف مع أوكرانيا، ثم خطوة واحدة نحو تشكيل تحالف بريطاني ــ بولندي ــ أوكراني، وهذا بدوره سيكون كافيا كي يسلبوا بولندا كل ما استحوذت عليه عام 1945، بل أكثر”.

وأضافت الصحيفة أن بولندا من الناحية الاقتصادية تندرج في فضاء النفوذ الألماني، ولكن فيما وارسو في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لبرلين اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الاتجاه.

واعتبرت أن الاندماج مع أوكرانيا، سيعني لبولندا أن تتحول إلى “مستعمرة أمريكية بريطانية”، مما سيطلق أيدي الألمان لاستعادة الأراضي التي فقدوها بعد الحرب العالمية الثانية، أما المناطق المتبقية من البلاد ستصبح أوكرانية في نهاية المطاف”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية