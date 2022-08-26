الجفاف… خطر يتهدد مستقبل الحدائق الإنكليزية التقليدية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2022 - 13:06

الجفاف… خطر يتهدد مستقبل الحدائق الإنكليزية التقليدية

منذ 16 mins 26 August، 2022
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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