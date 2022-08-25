الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف بمحافظة حماة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2022 - 21:42
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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: إن معركة وحدة الساحات التي حاول البعض أن يحاصرها هي أهم بكثير مما تصورها بعضنا
النخالة: نقول للعدو وداعميه إما أنتم وإما نحن في هذه البلاد التي هي لنا وسنقاتلكم على مدار الوقت وسنقاتلكم على كل شيء
النخالة: أية خيبة تملأ قلب العدو وهو يرى أن حركة الجهاد باقية وتكبر بشعبها وأبنائها ومقاتليها
النخالة: نؤكد أن العدو ما زال يتملص من التزاماته التي قطعها أثناء معركة وحدة الساحات وعلى العدو تحمل كامل المسؤولية
النخالة: حماس وباقي قوى المقاومة تشكل حاضنة تأييد ومساندة لحركة الجهاد وسرايا القدس في مواجهة العدوان
النخالة: وحدتنا قائمة وغرفة العمليات مستمرة في عملها وحكومة غزة تقوم بواجباتها ونحن جميعا وحدة واحدة في مواجهة العدو
مقاومون فلسطينيون يتصدون فجر اليوم الخميس لقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة المحتلة
جيش العدو الصهيوني يعترف بإصابة احد جنوده في منطقة جنين وتضرر عدد من الآليات
مهجة القدس: إدارة سجون الاحتلال تغلق كافة غرف أسرى الجهاد الإسلامي في سجن "رامون" منعاً لتنفيذهم اعتصاما في ساحات السجن
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف
كتلة الوفاء للمقاومة: لاستنفاد كل المساعي والمحولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد
الوفاء للمقاومة: لأن يتم انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية المحددة
الوفاء للمقاومة: للتعامل بدقة وبدون تسرع إزاء سعر الدولار الجمركي واعتماد طريقة ومنهجية جمركية من دون أن تثقل حياة الناس
وزير الخارجية الإيراني: إيران تطوي مسارين في آن واحد هما العمل على إفشال الحظر وتحقيق الازدهار دون النظر للاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: جادون بشأن الضمانات ولسنا مستعدين لأن تبقى بعض اهتمامات الوكالة الواهية ضد إيران مع عودة الاتفاق
وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني: نتطلع للتوصل إلى اتفاق نووي عادل يأخذ في الاعتبار مخاوف الجميع
مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي في تقدم والرد الأمريكي على المقترح الإيراني معقول
جوزيب بوريل: نجاح الاتفاق النووي يعني وجود مزيد من البترول في الأسواق
مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: أي اقتراح لصياغة جديدة لمسودة الاتفاق النووي سيطيل أمد المفاوضات
وسائل إعلام فرنسية عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليست لدينا معلومات عن برنامج إيراني لصنع قنبلة نووية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يناقش هاتفيا مع نظيره الفرنسي الوضع حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية
شويغو يُطلع نظيره الفرنسي على تقييمه لتصرفات أوكرانيا في زابوروجيا ويشير إلى أهمية زيارة مفتشي الوكالة الدولية للمحطة
وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير خمس طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة ميرغورود العسكرية بمقاطعة بولتافا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر مرسوماً برفع عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.4 مليون عنصر ابتداءً من 2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف بمحافظة حماة
منذ 2 ساعة
25 August، 2022
عاجل
المصدر:
سانا
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