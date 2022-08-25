ميقاتي يرأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إعادة النازحين السوريين في السرايا

يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في هذه الأثناء اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة “متابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة”، في السرايا الحكومية.

ويشارك فيه وزراء حكومة تصريف الاعمال، الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والعدل القاضي هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام