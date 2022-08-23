السيد نصر الله: في المرحلة المقبلة يجب ان نتعاون جميعا للمساهمة في انقاذ الوضع الاقتصادي واخرها الموقف الذي ذهبنا اليه لمساندة الدولة لاستنقاذ الكنز اللبناني من الغاز والنفط ونحن الان في قلب المخاطرة في هذا الموقف وهذا يعبر عن مدى التزامنا في هذه المساهمة التي هدفها انقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 01:14

السيد نصر الله: في المرحلة المقبلة يجب ان نتعاون جميعا للمساهمة في انقاذ الوضع الاقتصادي واخرها الموقف الذي ذهبنا اليه لمساندة الدولة لاستنقاذ الكنز اللبناني من الغاز والنفط ونحن الان في قلب المخاطرة في هذا الموقف وهذا يعبر عن مدى التزامنا في هذه المساهمة التي هدفها انقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي

منذ 1 ساعة 22 August، 2022
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السيد نصر الله: الاستحقاق الداهم موضوع النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية لن اتكلم شيئا جديدا فكل ما يجب ان نقوله قلناه وكلنا منتظرون ومن انتظر اكثر من 10 سنين ينتظر اياما معدودة والتهديدات لا قيمة لها وقرارنا وتوجهنا واضح وننتظر الايام القليلة المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه

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