السيد نصرالله يتحدث مساء اليوم في احتفالية أبجدية النصر

يقيم حزب الله عندَ الثامنة والنصف من مساء اليوم احتفالية “أبجدية النصر” في باحةِ عاشوراء في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك في اختتامِ أيام “الاربعونَ ربيعا”. ويتحدث الامين العامّ لحزب الله السيد حسن نصرالله في ختام الاحتفالية حول التطورات في لبنان والمنطقة.

وتتضمَّن الاحتفالية أعمالاً فنية ومسرحية تحاكي مسيرة المقاومة. وقد اكتملت التحضيرات بمشاركة فريقٍ كبير من الفنيين والتقنيين الذين عملوا طيلةَ الاسابيعِ الاخيرة على اعدادِ وتنفيذ كلّ الاعمالِ التي سيتم عرضُها خلال الاحتفالية.

المصدر: قناة المنار