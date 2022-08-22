قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في محلة تقاطع الشيفروليه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2022 - 11:32

قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في محلة تقاطع الشيفروليه

منذ 1 ساعة 22 August، 2022
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي  شعبة العلاقات العامّة – البلاغ التّالي

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول نشاط شخص يروّج المخدّرات في مناطق عدّة ضمن محافظة جبل لبنان، على متن سيارة نوع “كيا ريو” لون أزرق.

كثّفت الشّعبة استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ع. ص. (من مواليد عام ١٩٩١، لبناني)

بتاريخ 17-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة “تقاطع الشيفروليه”، على متن السّيّارة المذكورة. وبتفتيشه والسّيّارة، تمّ ضبط مبلغ مالي وكميّة من المخدّرات، عبارة عن كميّة من الحبوب المخدّرة، متنوعة الأصناف والأشكال، وكميّة من حشيشة الكيف، دفتري لف وكيس صغير بداخله مادّة الماريجوانا وسيجارة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات في مناطق متعدّدة من جبل لبنان، أبرزها محيط فرن الشباك – الحازمية – غاليري سمعان – الحدت – بعبدا.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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