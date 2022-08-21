الجهاد الإسلامي: أخطر ما يتعرض له المسجد الأقصى اليوم استعار حملات التهويد بكل أشكالها لفرض التقسيم الزماني والمكاني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2022 - 14:50
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المفتي الشيخ أحمد قبلان: الدولار الأميركي بنسخة عشرين ألف ليرة هو في مثابة نار على زيت
محكمة الاحتلال في عوفر تمدد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي ل5 أيام للمرة الثالثة على التوالي
الاحتلال يمنع عائلة الأسير خليل العواودة من الدخول للأراضي المحتلة لزيارته ويلغي تصاريح دخولهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
في الذكرى الـ53 لإحراق المسجد الأقصى حركة الجهاد: لا يمكن أن تهدأ جذوة الجهاد والمقاومة قبل استعادة المسجد الأقصى
حركة حماس في ذكرى إحراق المسجد الأقصى: جرائم الاحتلال ضدّ القدس والأقصى لن تمنحه شرعية ولا سيادة فيهما
حركة حماس: سيواصل شعبنا حماية القدس والأقصى والدفاع عنهما
لجان المقاومة في فلسطين في ذكرى إحراق المسجد الأقصى: ما زال الخطر والمؤامرات الصهيونية محدقة بالمسجد الأقصى
مصادر عسكرية يمنية: توسع رقعة المواجهات في صحراء شبوة شرقي اليمن بالقرب من الحقول النفطية
الخارجية الفلسطينية في الذكرى ال53 لإحراق الأقصى: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها ضد المسجد
منظمة التعاون الإسلامي بذكرى احراق الأقصى تؤكد أهمية حماية هوية القدس العربية
رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف: أي قوة لا تستطيع أن تمنع النمو المستمر لقوة الردع الإيرانية
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لجنة التحقيق الروسية تعليقاً على مقتل داريا دوغين: نعتقد أن انفجار سيارة الضحية كان عملا مدبرا
الخارجية الروسية: إن ثبت ضلوع أوكرانيا في اغتيال ابنة دوغين فسيكون ذلك من أشكال إرهاب الدولة الذي تتبناه كييف
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الجهاد الإسلامي: أخطر ما يتعرض له المسجد الأقصى اليوم استعار حملات التهويد بكل أشكالها لفرض التقسيم الزماني والمكاني
منذ 3 ساعة
21 August، 2022
الجهاد الإسلامي
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