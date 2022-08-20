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August 20 2022 - 21:24

الجهود متواصلة لاخماد حريق بسكنتا في المتن

منذ 3 ساعة 20 August، 2022
حريق بسكنتا
تقارير مصورة - لبنان

تتواصل جهود الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني لاخماد الحريق الذي اندلع في أحراج النهر في بسكنتا في قضاء المتن.

وكان الحريق قد بدأ ليل الجمعة، وساهمت سرعة الرياح في تمدده مما أدى إلى تشكل ضباب ودخان كثيف في المنطقة. وفي تصريح صحافي له لفت مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار إلى أن فرق الدفاع المدني ورغم الصعوبات التي تواجهها إلا أن ذلك لم يمنعها من تنفيذ المهمات ومحاصرة النيرات في بقعة محددة كي لا تصل إلى المنازل والأشجار المثمرة، بدورها لفتت قيادة الجيش اللبناني إلى أن طوافات القوات الجوية ما زالت تعمل على اخماد الحريق في احراج بسكنتا لمنع تمدده.

 

المصدر: قناة المنار

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