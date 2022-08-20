متحدث الحكومة الايرانية: الثقة بأميركا في العلاقات الدولية لا معنى لها

وكتب بهادري جهرمي، في تغريدة على تويتر مساء الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية للانقلاب الأميركي الذي اطاح بحكومة محمد مصدق في ايران في عام 1953، “هناك 3 دروس مستقاة من هذا الانقلاب باقية في ذاكرة الشعب الايراني الى الأبد وتشكل المعيار في قرارات السياسيين الايرانيين وهي: اميركا تخشى ايران المستقلة والقوية، الثقة باميركا في العلاقات الدولية لا معنى لها، كيفية التعامل معها يجب ان تكون من خلال اعتماد القدرة والعزة والضمانات الكافية.