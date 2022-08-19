الشيخ دعموش: الولايات المتحدة الأميركية تستغل الازمة الاقتصادية في لبنان لتحقيق اهدافها

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن “الولايات المتحدة الأميركية تستغل الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان للامساك به واعادة السيطرة عليه وتحقيق اهدافها المعروفة فيه، وتعرقل وتمنع وصول اي مساعدات للشعب، لابقاء لبنان تحت ضغط الازمات والحصار والعقوبات والاذلال”، معتبرا ان “ادعاءات البعض بأن اميركا تتحرك لمساعدة لبنان لن تغير من حقيقة ان اميركا انما تتحرك لمساعدة اسرائيل بالدرجة الاولى، وانها سبب رئيسي في كل ما يعانيه اللبنانيون”.

وقال سماحته:”يجب ان يعرف اللبنانيون ان اميركا التي منعت لبنان من استخراج النفط والغاز، ومن استجرار الكهرباء، وحمت الفاسدين والفاشلين، هي عدوهم ، وهي من يحاصرهم ويفاقم من أزماتهم من خلال وضع الفيتوات وفرض الشروط”.

وشدد على أن “المقاومة، انطلاقا من خلفيتها الثقافية والانسانية والوطنية تقوم بمسؤولياتها الاجتماعية والسياسية على كل الصعد من اجل ان يعيش اللبنانيون في بلدهم أعزاء بكرامة، وهي تصنع اليوم اقوى المعادلات لفك الحصار الاميركي عن البلد وانقاذه وتحصيل حقوقه والحفاظ على ثرواته، فيما بعض اللبنانيين ممن اعتادوا على الارتهان للخارج وانتقاد المقاومة يكتفون بالمواقف اللفظية ولا يقدمون أي حلول او بدائل للخروج من نفق الازمة”.

وأكد الشيخ دعموش أن “حزب الله سيستمر في تحمل مسؤولياته تجاه بلده وشعبه، ومصر على فك الحصار الاميركي عن لبنان، ولن يصغي إلى الصراخ والحملات التي تستهدفه وتستهدف مواقفه الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام