الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأنه احتشد الآلاف من المواطنين في وقت مبكر من فجر اليوم لأداء صلاة الفجر في الأقصى، موضحةً أن المواطنين زحفوا للأقصى من مختلف مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل.

وصدرت العديد من الدعوات المقدسية والفلسطينية، للمشاركة الحاشدة في حملة “الفجر العظيم”، للصلاة والرباط اليوم الجمعة الموافق 19 آب/ أغسطس، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الدعوات على أهمية الحشد للصلاة في الأقصى بحملة “الفجر العظيم”، لإحباط مخططات الاحتلال الاستيطانية ومحاولات التهويد المستمرة التي تستهدف المسجد والمدينة المقدسة.

ويُشار إلى أنه تحولت حملة “الفجر العظيم” إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

جدير بالذكر أنه انطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

المصدر: فلسطين اليوم