شحن 622 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى العالم بعد توقيع اتفاق اسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن شحن أكثر من 622 ألف طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية في غضون 17 يوما، وفقا لاتفاق اسطنبول الموقع من قبل ممثلي الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الخميس، أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول (تركي، روسي، أوكراني، أممي) يواصل تنسيق أعمال شحن سفن الحبوب دون توقف، تنفيذا لاتفاق إسطنبول حول شحن الحبوب الأوكرانية إلى العالم.

وأشار البيان أن أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا في الأول من أغسطس الحالي.

وأكد أن كل سفينة شحن غادرت موانئ أوكرانيا أو توجهت إليها خضعت لعملية تفتيش دقيقة في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول.

وأضاف أن أكثر من 622 ألف طن من الحبوب غادرت موانئ أوكرانيا في غضون 17 يوما الأخيرة.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات