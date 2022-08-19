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August 19 2022 - 10:42

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن مستعدة لفعل كل شيء للحفاظ على سلطتها في العالم

منذ 15 mins 19 August، 2022
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أخبار دولية - روسيا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن واشنطن مستعدة لبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلطتها على العالم، والتضحية برفاهية المواطنين والاقتصاد في أوروبا.

وأضاف فولودين في منشور: “واشنطن تحكم على أوروبا بالجوع والبرد والعزلة. في الولايات المتحدة، يبلغ سعر الغاز اليوم 333 دولارا لكل ألف متر مكعب. وتبيعه واشنطن نفسها لأوروبا بـ 7.3 مرة أكثر تكلفة، مما يجعل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي غير قادر على المنافسة. وقد وصل التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي. مستويات منطقة اليورو 8.9٪.. واشنطن مستعدة لبذل كل ما في وسعها للحفاظ على سلطتها على العالم، والتضحية من أجل ذلك برفاهية المواطنين واقتصاد الدول الأوروبية”.

ولفت إلى أن الحرارة غير الطبيعية التي اندلعت في أوروبا أضرت بالزراعة بشدة. المحصول أقل بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي. إضافة إلى ذلك، هناك نقص في الكهرباء ، وتزايدت تكلفتها ست مرات في السنة.

وأضاف فولودين: “القرارات المتعلقة برفض الدول الأوروبية الطاقة الروسية، وقطع التعاون الاقتصادي مع بلدنا، وحظر دخول مواطني روسيا، اتخذت بضغط من واشنطن. والقائمون على السياسة الأمريكية في أوروبا هم إنكلترا، التي تخلت عن الاتحاد الأوروبي، والدول التي لم يتبق منها سوى اسم السيادة: ليتوانيا، ولاتفيا ، وإستونيا، وأوكرانيا. وهذا التحالف ضد روسيا، الذي يأمل في الحصول على مساعدة أمريكية، يشمل أيضا بولندا وجمهورية التشيك وفنلندا”.

المصدر: وكالات

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