الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا إلى روسيا

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال ميزينتسيف في إحاطة: “تم خلال اليوم الماضي، وعلى الرغم من الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 26 ألفا و601 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 4 آلاف و726 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ثلاثة ملايين و473 ألفا و 546 شخصا، من بينهم من 555 ألفا و128 طفلا”.

المصدر: سبوتنيك