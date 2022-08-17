الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الأسير فراس صوافطة على حاجز سالم غرب جنين بعد اعتقال دام ١٨ عامًا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2022 - 15:58

الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الأسير فراس صوافطة على حاجز سالم غرب جنين بعد اعتقال دام ١٨ عامًا

منذ 2 ساعة 17 August، 2022
أخبار موقع المنار

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