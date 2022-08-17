الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الأسير فراس صوافطة على حاجز سالم غرب جنين بعد اعتقال دام ١٨ عامًا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2022 - 15:58
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
الرئيس ميقاتي من بعبدا: بحثنا في تشكيلة الحكومة وللحديث صلة ووجهات النظر كانت متقاربة
وزير النقل علي حمية: نتعاون مع وزارة الاقتصاد لبناء مخزن استراتيجي للمواد الغذائية والحبوب لتحقيق الأمن الغذائي في لبنان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الممر الإلزامي لانتشال لبنان يمرُّ بانتشال الدولة من الفراغ السياسي
السفير السوري علي عبدالكريم علي: لبنان خطا خطوة ايجابية في اتجاه عودة اللاجئين أما سوريا فكل التسهيلات للعودة موجودة
السفير السوري: مصلحة السوري العودة إلى سوريا ومصلحة لبنان فتح الحدود والتنسيق في هذا المجال يفتح الباب أمام العودة
وزير العمل مصطفى بيرم: هناك سلع جرى اعفاؤها من تعديل الدولار الجمركي والمسألة طالت سلعاً محددة
الخارجية السورية: تنفي الحكومة السورية أن تكون اختطفت أو أخفت أي مواطن أميركي دخل إلى اراضيها أو إلى مناطق تخضع لسيادتها
الخارجية السورية: على الجانب الأميركي وبشكل فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية الموجودة على أراضي سوريا بشكل غير شرعي
قوات الاحتلال الإسرائيليّ تشن فجر اليوم حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة طالت 38 فلسطينيا
مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى منذ الصباح بحماية مشددة من قوات الاحتلال
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 اصابات برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس
الأسير الفلسطيني خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ158 على التوالي وسط ظروف صحية حرجة جداً
لجان الصيادين: عمليات ملاحقة ومطاردة وإطلاق نار بين الحين والاخر تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الجاري
وكالة الأنباء الألمانية:شركة يونيبر أكبر مستورد للغاز بألمانيا تتكبد خسائر بنحو 12 مليار يورو معظمها بسبب أزمة الغاز
كوريا الجنوبية تعلن عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز ضمن تجاربها الصاروخية المتكررة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في احتفال وضع حجر الأساس لمشروع معلم جنتا للسياحة الجهادية الجمعة الساعة 5:30 عصراً في بلدة جنتا_ يحفوفا البقاعية
الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الأسير فراس صوافطة على حاجز سالم غرب جنين بعد اعتقال دام ١٨ عامًا
منذ 2 ساعة
17 August، 2022
الاحلاتل الاسرائيلي
الافراج عن الأسير فراس صوافطة
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