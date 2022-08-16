قوى الامن: متورطان بسرقة بطاريات أوقفتهما مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود وضبطت بحوزتهما مسروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 19:24

قوى الامن: متورطان بسرقة بطاريات أوقفتهما مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود وضبطت بحوزتهما مسروقات

منذ 56 mins 16 August، 2022
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطاريات من العاصمة بيروت.

من خلال المتابعة والتحريّات، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هويّة المتورطَين، وهما:
– ع. ع. (من مواليد عام 1983، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكّرات عدلية بجرائم سرقة ومخدّرات.
– ط. ح. (من مواليد عام 1988، لبناني)

بنتيجة الاستقصاءات والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفهما، بالجرم المشهود، على متن آلية نوع “رينو رابيد” لون أبيض، عليها لوحة مزوّرة.

ضُبِطَ بحوزتهما /6/ بطاريات وكابلات كهربائية، وأدوات تُستخدم في عمليات السّرقة، وكميّة من المخدرات نوع “هيرويين”.

سُلّم الموقوفان إلى القطعة المعنيّة، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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