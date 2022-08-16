الحرس الروسي يكتشف مخبأ كبيرا للأسلحة تركه النازيون الأوكران في زابوروجيه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2022 - 19:24

الحرس الروسي يكتشف مخبأ كبيرا للأسلحة تركه النازيون الأوكران في زابوروجيه

منذ 15 mins 16 August، 2022
الحرس الروسي
أخبار دولية - روسيا

أعلن الحرس الروسي عن اكتشاف مخبأ أسلحة كبير تابع للمتطرفين الأوكرانيين في منطقة زابوروجيه.

وجاء في تقرير أصدرته الخدمة الصحفية للحرس الروسي، أنه “خلال إجراء فعاليات مستهدفة خاصة في إحدى مناطق مقاطعة زابوروجيه، اكتشف جنود وموظفون من القوات الخاصة التابعة للحرس الروسي مخبأ شديد السرية تابعا للمتطرفين الأوكرانيين”.

وأضافت أنه خلال عملية التفتيش، ضبط الحرس الوطني 11 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، وقاذفة لهب مشاة ذات دفع صاروخي، وثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع، و175 كغم من المتفجرات، و50 صاعقا كهربائيا وأكثر من ثمانية آلاف وحدة ذخيرة مختلفة للأسلحة الصغيرة، وأخرى غيرها.

وقال الحرس الروسي إن “المكتشفات الخطرة دمرها خبراء ألغام من مجموعة نزع الألغام التابعة للحرس الروسي في ظل الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة