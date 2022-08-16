السودان.. مصرع 66 شخصا وتدمير عدد من المنازل نتيجة الفيضانات

دمرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة مزيدا من المنازل في جميع أنحاء السودان، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 66 قتيلا منذ بدء موسم الأمطار.

وقالت السلطات في وقت سابق هذا الأسبوع إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدء هطول الأمطار في حزيران/ يونيو.

وذكر المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني العميد عبد الجليل عبد الرحيم ، أن ما لا يقل عن 28 شخصا أصيبوا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن نحو 24 ألف منزل وعشرين مبنى حكوميا عانت من أضرار جسيمة أو دمرت بالكامل.

ولا يزال السودان دون حكومة منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر الذي أخرج البلاد عن المسار الديمقراطي قصير الأمد بعد الإطاحة عام 2019 بعمر البشير في انتفاضة شعبية.

وتضرر نحو 136 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات في 12 محافظة سودانية، بين 18 محافظة، وفقا لمفوضية العون الإنسانية التي تديرها الحكومة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الفيضانات غمرت أيضا 238 منشأة صحية، مشيرا إلى أن منطقة دارفور الغربية ومحافظات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان كانت الأكثر تضررا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية