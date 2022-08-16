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August 16 2022 - 08:52

المرتضى عزى بضحايا حريق الكنيسة في مصر

منذ 27 mins 16 August، 2022
محمد وسام المرتضى
لبنان

وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى كتاب تعزية بضحايا حادثة حريق الكنيسة في مصر، جاء فيه:

“المؤمنون ضحايا الحريق أصبحت أجسادهم شموعًا مضاءةً وأرواحهم بخور صلاة.

صعدوا إلى ربهم وسط اللهيب والدخان، ليحلوا في ندًى من رحمة وخضرةٍ من مغفرة. وعلى رجاء أن يكون الألم الذي ذاقوه وتركوه في قلوب أحبابهم، سبيلا لهم لنيل رحمة الله ورضوانه.

وامام هذا الحدث الجلل نتقدم من اخوتنا في مصر الحبيبة وبالأخص من ذوي الضحايا والكنيسة القبطية بأحر واصدق التعازي سائلا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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