إعلام العدو يتحدث عن إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2022 - 01:16

إعلام العدو يتحدث عن إطلاق نار تجاه جنود الاحتلال في نابلس

منذ 3 ساعة 15 August، 2022
أخبار موقع المنار

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