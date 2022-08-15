الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الأجواء الروسية وتجبرها على المغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2022 - 21:46
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استشهاد الشاب الفلسطيني محمد شحام بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه أثناء اقتحام منزله في كفر عقب شمال القدس المحتلة
والد الشهيد شحام: بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على رأس محمد رفعوه على مغسلة داخل المنزل ليتصفى دمه مدة 40 دقيقة
الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الشاب محمد شحام في كفر عقب إرهاب إسرائيلي منظم
حركة حماس: جريمة الاحتلال بإعدام الشاب محمد شحام تؤكد حجم الإرهاب المترسخ في سياسة الاحتلال الاسرائيلي
مهجة القدس: "محكمة عوفر" ترفض الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة
وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال يبحث مع نظيره السوري في دمشق خطة إعادة اللاجئين السوريين الى المناطق الآمنة
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض النقاط في ريف دمشق وجنوب محافظة طرطوس
وزارة الدفاع السورية: إستشهاد 3 عسكريين سوريين وجرح 3 آخرين في العدوان الإسرائيلي على سوريا
الجهاد الإسلامي: نؤكد تضامننا الكامل مع سوريا ونستنكر الصمت الرسمي العربي إزاء محاولات العدو المتكررة للنيل من سوريا
الخارجية اللبنانية: نستنكر بشدة الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا واستخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء
الخارجية اللبنانية: سنتقدم بشكوى لمجلس الأمن للتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة البلاد
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى يستنكر الغارات على سوريا وانتهاكها الأجواء اللبنانية في عدوان مزدوج على البلدين
المكتب السياسي لحركة أمل: لضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وإخراج لبنان من حالة الانهيار
المكتب السياسي لحركة أمل: قلقون من استسهال البعض لوقوع مؤسسات الدولة بحالة الشلل لا سيما المؤسسات الأمنية والعسكرية
مؤتمر صحافي مشترك بين وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف
الوزير شرف الدين: وزارة الداخلية ستبدأ العمل بالإحصاءات اللازمة لعودة المواطنين السوريين إلى بلادهم
الوزير مخلوف: الأبواب مفتوحة والتسهيلات موجودة لعودة النازحين وملتزمون بالعودة الطوعية والامنة لكل اللاجئين
"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن يقول إن قواته تصدت لهجوم بطائرات من دون طيار قرب قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا
وزير الخارجية الإيراني: إيران لديها خطة بديلة إذا أخفقت المحادثات في إحياء الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني: سنحتاج مزيدا من المحادثات النووية إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة
الخارجية الروسية: على واشنطن ألا تعرقل إصدار تأشيرات المسؤولين الروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وفد من الوكالة سيزور محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية قريبا
الجيش الصيني: زيارة أعضاء الكونغرس الأمريكي لتايوان تكشف أن الولايات المتحدة تقوض السلام والاستقرار في المضيق
وزارة الدفاع التايوانية: 15 طائرة صينية حلّقت بالقرب من الجزء الشرقي لخط وسط مضيق تايوان
رئاسة الأركان الفرنسية: مغادرة آخر الجنود الفرنسيين من مالي وإعادة نشرهم في النيجر
الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الأجواء الروسية وتجبرها على المغادرة
منذ 27 mins
15 August، 2022
الدفاع الروسية
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