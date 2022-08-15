الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الأجواء الروسية وتجبرها على المغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2022 - 21:46

الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الأجواء الروسية وتجبرها على المغادرة

منذ 27 mins 15 August، 2022
أخبار موقع المنار

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