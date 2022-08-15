حركة حماس: جريمة إعدام محمد الشحام تؤكد حجم الارهاب المترسخ في سياسة الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حازم قاسم، اليوم الاثنين، إن جريمة جيش الاحتلال بإعدام الشاب محمد الشحام في شمال غرب مدينة القدس المحتلة، تؤكد حجم الارهاب المترسخ في سياسة الاحتلال، والطبيعة السادية التي تطبع سلوكه.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، أن “جريمة الاعدام بدم بارد للشهيد محمد الشحام، انتهاك فاضح لكل القوانين والاعراف الإنسانية، وتعزز مطالب شعبنا بوجوب محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكد على أن “هذه الجرائم ضد شعبنا لن توقف ثورته المتصاعدة في كل أماكن تواجده، بل ستكون وقوداً لتصعيد الفعل المقاوم والرد على جرائم الاحتلال”.

واستشهد صباح اليوم الشاب محمد شحام جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على رأسه بشكل مباشر خلال اقتحام منزله في قرية كفر عقب بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشاب شحام، في البلدة، حيث سمع إطلاق نار ليتبين أنه أصيب بجروح لم تعرف طبيعتها حينها. واختطف الجنود الشاب مصابًا، قبل أن يعلن عن استشهاده.

المصدر: وكالة شهاب