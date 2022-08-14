السيد صفي الدين: نحن نخدم الناس ونساعدهم لاننا نحبهم ولاننا منهم ومؤسساتنا هي لجميع الناس وليس هناك أية اهداف سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 23:32

السيد صفي الدين: نحن نخدم الناس ونساعدهم لاننا نحبهم ولاننا منهم ومؤسساتنا هي لجميع الناس وليس هناك أية اهداف سياسية

منذ 51 mins 14 August، 2022
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