السيد صفي الدين: نحن نخدم الناس ونساعدهم لاننا نحبهم ولاننا منهم ومؤسساتنا هي لجميع الناس وليس هناك أية اهداف سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 23:32
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: منذ انطلاق حرب 2006 كانت هناك طمأنينة كبيرة واعتقاد جازم بالنصر
السيد صفي الدين: نحن استفدنا من تجارب الآخرين ونعلم طبيعة العدو ونقاط ضعفه وقوته وتمكنا من الحاق الهزيمة به
السيد صفي الدين: التجربة أثبتت أن هذا العدو الصهيوني لا يفهم الا بالقوة ونحن نعمل على تعزيز نقاط القوة لدينا
السيد صفي الدين: الحرب الناعمة موجودة ولكن هذا الجيل محصّن ومقتنع وملتزم ومؤيد لخيار المقاومة ولخيار حزب الله
السيد صفي الدين: المتانة الموجودة لدينا هي نتيجة الحضور الدائم في الساحة وتمسكنا بقضايانا وقربنا من الناس
السيد صفي الدين: نحن نخدم ونساعد الناس لأننا نحبهم ولأننا منهم ومؤسساتنا هي لجميع الناس وليس هناك أهداف سياسية
السيد صفي الدين: هناك خريطة اقتصادية في كل المنطقة تبدلت والقواعد التي كانت مرسومة منذ مئة عام لم يعد لديها تأثير
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: المقاومة شقت طريق الانتصارات منهية زمن الهزائم
الشيخ قاسم: حزب الله قدم خلال 40 عاما مقاومة تعاونت مع العديد من قوى المقاومة والقوى السياسية لمشروع التحرير والاستقلال
الوزير السابق محمد فنيش: قوة المقاومة هي الضمانة في لبنان لوحدتنا الداخلية
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الكاتب البريطاني المرتد سلمان رشدي أسوأ شخصية رخيصة تعاملت مع التاريخ والتراث بالأكاذيب
141 مستوطنا صهيونيا يقتحمون المسجد الاقصى بحماية من جنود الاحتلال
سلطات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشاب محمد نزال من بلدة قباطية جنوب جنين خلال تواجده في مكان عمله بالداخل المحتل
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني قرب جدار الفصل العنصري في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية
مكتب إعلام الاسرى: محكمة الاحتلال تحول الأسير إياد نادر طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم للإعتقال الإداري
وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون
وزير الثقافة محمد المرتضى: تأتي ذكرى انتصار تموز اليوم لتذكر اللبنانيين أنهم بتضامنهم قادرون على تحرير حقوقهم من العدو
وزارة الصحة المصرية: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة و12 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفيات
البابا تواضروس الثاني: نتابع بكل أسى الحادث الأليم الذي وقع في كنيسة أبو سيفين في إمبابة
النيابة العامة المصرية: فتحنا تحقيقا كبيرا في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة وسنعلن عن النتائج
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: على الامم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء
المشاط: نحث على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين من وإلى مطار صنعاء الدولي
الصين ترسل 11 مقاتلة و6 سفن الى منطقة الدفاع الجوي التايوانية بالتزامن مع زيارة وفد أمريكي الى الجزيرة
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة والدخول في حوار بشأن تبادل السجناء مع واشنطن
السيد صفي الدين: نحن نخدم الناس ونساعدهم لاننا نحبهم ولاننا منهم ومؤسساتنا هي لجميع الناس وليس هناك أية اهداف سياسية
منذ 51 mins
14 August، 2022
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السيد صفي الدين: لبنان القديم على المستوى الاقتصادي لم يعد موجودا
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