رويترز: 35 قتيلا و45 مصابا بحريق الكنيسة في القاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 13:44

رويترز: 35 قتيلا و45 مصابا بحريق الكنيسة في القاهرة

منذ 21 mins 14 August، 2022
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