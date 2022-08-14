قتيل و17 جريحا بحادث دهس في شرق الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 09:32

قتيل و17 جريحا بحادث دهس في شرق الولايات المتحدة

منذ 23 mins 14 August، 2022
أخبار موقع المنار

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