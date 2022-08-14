قتيل و17 جريحا بحادث دهس في شرق الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 09:32
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اعلام العدو: 7 اصابات إثنتان منهما بحالة خطرة في عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس
مراسل المنار: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بحثا عن منفذ عملية اطلاق النار
اعلام العدو: بعد مصاردة 6 ساعات تم اعتقال منفذ عملية اطلاق النار في القدس
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: المقاومة اليوم تصنع الأحداث ولا تكتفي بردَّات فعل محدودة
الشيخ قاسم: المقاومة أصبحت ثقافة وخيار وإن هذا تحول كبير في ترسيخ مستقبل المنطقة
النائب الياس بو صعب ردا على سؤال للمنار: يجب أن لا نُفرط في التفاؤل أو التشاؤم وننتظر الجواب الإسرائيلي على طرح هوكشتاين
وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية: فرض رسوم على المسافرين عار من الصحة تماماً
وزارة الصحة اللبنانية: 6 حالات وفاة و1482 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
وسائل إعلام يمنية: ارتكبت قوى العدوان 205 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن خلال الساعات الماضية
وسائل إعلام يمنية: 95 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها 5 هجمات لطيران تجسسي على حيس
وزير الخارجية الإيراني: يجب تذكير البيت الأبيض بأنه لن يحصل على أي نتائج من استخدام لغة التهديد ضد إيران والإيرانيين
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت بشكل كامل على قرية "بيسكي" في إقليم دونيتسك
الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في زابوروجيا: القوات الأوكرانية تجدد قصفها محطة زابوروجيا للطاقة النووية
مستشار الرئيس الأوكراني: لا نية لدى كييف للتفاوض مع موسكو لأن ذلك يعني نصرها في الحرب
قتيل و17 جريحا بحادث دهس في شرق الولايات المتحدة
منذ 23 mins
14 August، 2022
حادث دهس في الولايات المتحدة
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