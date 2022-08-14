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August 14 2022 - 09:32

قيادة الجيش اللبناني تنعى الرقيب الشهيد محمد الحسيني

منذ 31 mins 14 August، 2022
جيش
لبنان

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الشهيد محمد الحسيني، الذي استشهد بتاريخ 13 /8 /2022 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مهربين عند الحدود الشمالية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

– من مواليد 1 /12 /1983 – الغبيري.
– تطوع في الجيش بتاريخ 21 /8 /2006.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– الوضع العائلي: متأهل/2.
– ينقل الجثمان بتاريخ 14 /8 /2022 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي  إلى جبانة روضة الشهيدين – الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 ويوارى في الثرى في الجبانة المذكورة.
– تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في حي السلم-مدينة العباس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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