توقيف رجل في استراليا بعد إطلاق عيارات نارية في مطار كانبيرا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 09:32

توقيف رجل في استراليا بعد إطلاق عيارات نارية في مطار كانبيرا

منذ 48 mins 14 August، 2022
أخبار موقع المنار

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