إصابة 9 مستوطنين بينهم 3 حرجة في عملية إطلاق نار في القدس

أصيب، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد ، تسعة مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

وقالت القناة السابعة “الإسرائيلية”:” إن شاب فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين بالقرب من المسجد الأقصى، ومن ثم نفذ عملية إطلاق نار أخرى تجاه سيارة للمستوطنين، وبعد ذلك إطلاق النار تجاه المارة في شارع معاليه هشالوم”.

وأشارت القناة “الإسرائيلية” في أخر تحديث صادر عن ما يسمي “نجمة داود الحمراء” إلي أن 9 إصابات سجلت نتيجة عملية إطلاق نار ضد مستوطنين في القدس بينهم 6 رجال وامرأة، بينهم 3 خطيرة و 5 متوسطة وإصابة واحدة طفيفة

وبحسب القناة “الإسرائيلية”، فأن عملية إطلاق النار في القدس نفذها شخص واحد، أطلق 10 رصاصات خلال 10-15 ثانية، على حافلة ومركبتين وانسحب من المكان بسلام، مبينة أن الجيش لا يزال يجري عمليات بحث عن المنفذ بمشاركة مروحيات عسكرية.

بدروها، قالت مصادر فلسطينية:” إن قوات الاحتلال حاصرت بلدة سلوان بالقدس وأغلقت جميع مداخلها وتدفع بتعزيزات عسكرية للبلدة لاعتقادها أن المنفذ انسحب بتجاه البلدة”.

المصدر: فلسطين اليوم