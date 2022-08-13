أسطول البحر الأسود الروسي ينهي صيانة وتطوير غواصة “ألروسا”

تستعد غواصة “ألروسا” التي تعمل بالديزل والكهرباء للالتحاق بأسطول البحر الاسود الروسي، بعد تطويرها واجتيازها أعمال الصيانة والاختبارات المطلوبة.

أسطول البحر الأسود الروسي ينهي صيانة وتطوير غواصة أقدم غواصة روسية في أسطول البحر الأسود تنزل إلى البحر المفتوح بعد 8 سنوات

وقال المتحدث باسم حوض بناء السفن رقم 13 لأسطول البحر الأسود سيرغي غورباتشوف: “في مرحلة الصيانة النهائية بالمصنع، يتم إعداد غواصة “ألروسا” لمرحلة التجارب البحرية”.

وأشار إلى أن العمل حاليا يجري على إزالة العيوب التقنية التي تم اكتشافها خلال الاختبارات السابقة للغواصة، مؤكداً ان “العمل يتم وفق الخطة التي تم وضعها”.

المصدر: روسيا اليوم