سلمان رشدي (صاحب كتاب ايات شيطانية) يتعرض لهجوم على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 21:28
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الشيخ نعيم قاسم: معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة ولسنا معنيين بظروف "الحكومة الإسرائيلية"
الشيخ قاسم: حزب الله قوة داعمة للدولة لاسترجاع الحقوق بالترسيم والحفر والاستخراج من دون تسويف أو مماطلة
حزب الله يحيي الثالث عشر من المحرم في مدينة النبطية بمسيرة مهيبة تحدث خلالها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: ندعو للإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ومؤهلة لتؤدي واجباتها حيال الشعب المظلوم والمحاصر
النائب رعد: على مستوى ترسيم الحدود البحرية ننتظر لكن ليس لوقت مفتوح إجابات العدو على مطالب الرؤساء اللبنانيين
النائب رعد: على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن حسابنا معه سيبقى مفتوحا إلى أن يتحقق التحرير الكامل لأرضنا ومياهنا
النائب رعد: اليد ستبقى على الزناد ولن تصرفنا عن حماية بلدنا إغراءات أو وعود
الرئيس عون يوقع مرسوم تحديد قيمة النقل اليومي لموظفي القطاع الخاص بـ 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي
مصرف لبنان يبلغ الشركات المستوردة للنفط باعتماد آلية لتسديد ثمن البواخر عند بيعها خلافا للآلية المعمول بها حاليا
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: لبنان على مفترق طرق اما الإصلاح والتعافي أو المزيد من الانهيار
وزير التربية عباس الحلبي ملتقيا الرئيس ميشال عون: نرفض أن يدفع أي طالب ثمن اضراب الموظفين في وزارة التربية
الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة: ندعو الحكومة اللبنانية الى القبول بهبة الفيول الايرانية والا فعليها تأمين البديل
الشيخ علي دعموش: المقاومة هي عنصر القوة الاساسي الذي يعتمد عليه لبنان لفرض مطالبه وشروطه وانتزاع حقوقه النفطية
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: البلد مشلول سياسياً والمطلوب تسوية كبيرة ونحذر من الفراغ الرئاسي
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة مهاتفاً ذوي شهداء نابلس: دماء الشهداء تنير درب التحرير نحو القدس
وزارة الصحة بغزة: 49 شهيدا بينهم 17 طفلا و360 اصابة بجراح مختلفة كإحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير
مصدر طبي فلسطيني: 7 إصابات بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
صحيفة "هآرتس" العبرية: نتائج مخيبة لعملية "بزوغ الفجر" التي خاضها الجيش الاسرائيلي في غزة رغم امتلاكه أفضل الأعتدة
وسائل إعلام سورية: إصابة مدنيين اثنين بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الحميدية بريف القنيطرة
الإطار التنسيقي يعلن الاعتصام المفتوح أمام بوابة الجسر المعلق في المنطقة الخضراء ببغداد
الإطار التنسيقي: نطالب رئيس مجلس النواب بإخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي
أنصار التيار الصدري يقيمون اعتصاما أمام البرلمان في المنطقة الخضراء ببغداد
الدفاع التونسية: إصابة عسكريين اثنين وعدد من الإرهابيين خلال اشتباكات في ولاية القصرين
رئيس الوزراء الإثيوبي: اكتمال عملية بناء سد النهضة سيحقق فوائد اقتصادية لمصر والسودان وإثيوبيا
موسكو تتهم أوكرانيا بقصف محطة زاباروجيا النووية وتؤكد سقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار عن مخزن للنفايات النووية
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة الأميركية تستغل التوتر حيال تايوان لزيادة وجودها العسكري في المنطقة
الدفاع التايوانية: 10 طائرات صينية تجاوزت الجمعة خط وسط مضيق تايوان
سلمان رشدي (صاحب كتاب ايات شيطانية) يتعرض لهجوم على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك
منذ 2 ساعة
12 August، 2022
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