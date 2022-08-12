نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 18:12

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة ولسنا معنيين بظروف الحكومة الإسرائيلية والانتخابات في الكيان

منذ 7 mins 12 August، 2022
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