تظاهرات للتيار الصدري والاطار التنسيقي في بغداد

نظم التيار الصدري مراسم صلاة الجمعة في بغداد. وألقى السيد مهند الموسوي خطبة اعتبر فيها أنَّ المتظاهرين خرجوا لرسم ملامح العراق المقبلة، وأنهم مستمرون مستمرون حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الاطلاق لأنّها فرصتهم الأخيرة.

وفي رسالة وجهها للمتظاهرين، دعا السيد مقتدى الصدر لانتهاج السلمية والمحافظة على السلم الأهلي.

ولفت الى أنه لا خلاف مع جماهير الإطار التنسيقي على وجود الفساد واستشرائه في البلاد وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك، حسب قوله.

واضاف مخاطباً قيادات الاطار: إذا قررتم التظاهر تزامنا مع مظاهرات الإصلاح فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي، أما أن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحباً بسيد الإصلاح وحباً بالوطن.

الى ذلك بدأ مؤيدو الاطر التنسيقي تظاهرات في بغداد والعديد من المناطق العراقية.