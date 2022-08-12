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August 12 2022 - 18:12

تظاهرات للتيار الصدري والاطار التنسيقي في بغداد

منذ 22 mins 12 August، 2022
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

نظم التيار الصدري مراسم صلاة الجمعة في بغداد. وألقى السيد مهند الموسوي خطبة اعتبر فيها أنَّ المتظاهرين خرجوا لرسم ملامح العراق المقبلة، وأنهم مستمرون مستمرون حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الاطلاق لأنّها فرصتهم الأخيرة.
وفي رسالة وجهها للمتظاهرين، دعا السيد مقتدى الصدر لانتهاج السلمية والمحافظة على السلم الأهلي.
ولفت الى أنه لا خلاف مع جماهير الإطار التنسيقي على وجود الفساد واستشرائه في البلاد وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك، حسب قوله.
واضاف مخاطباً قيادات الاطار: إذا قررتم التظاهر تزامنا مع مظاهرات الإصلاح فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي، أما أن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحباً بسيد الإصلاح وحباً بالوطن.

الى ذلك بدأ مؤيدو الاطر التنسيقي تظاهرات في بغداد والعديد من المناطق العراقية.

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