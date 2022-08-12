حزب الله ينظم في هذه الاثناء في مدينة النبطية مسيرة الثالث عشر من محرم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 18:12
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زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة
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"هآرتس" العبرية: إسرائيل تفشل في تدمير قدرة الجهاد الإسلامي على صنع الصواريخ وإطلاقها وفي إخراجها من العمل كليا
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نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: لبنان على مفترق طرق اما الإصلاح والتعافي أو المزيد من الانهيار
وزير التربية عباس الحلبي ملتقيا الرئيس ميشال عون: نرفض أن يدفع أي طالب ثمن اضراب الموظفين في وزارة التربية
الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة: ندعو الحكومة اللبنانية الى القبول بهبة الفيول الايرانية والا فعليها تأمين البديل
الشيخ علي دعموش: المقاومة هي عنصر القوة الاساسي الذي يعتمد عليه لبنان لفرض مطالبه وشروطه وانتزاع حقوقه النفطية
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: البلد مشلول سياسياً والمطلوب تسوية كبيرة ونحذر من الفراغ الرئاسي
وكالة أنباء سانا: القوات التركية تقصف ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وتتسبب بأضرار مادية
رئيس الوفد الوطني اليمني: نلمس تغيرا في المزاج الإقليمي والدولي تجاه اليمن والسعودية تدرك أن حماية واشنطن ليست مضمونة
الدفاع التونسية: إصابة عسكريين اثنين وعدد من الإرهابيين خلال اشتباكات في ولاية القصرين
رئيس الوزراء الإثيوبي: اكتمال عملية بناء سد النهضة سيحقق فوائد اقتصادية لمصر والسودان وإثيوبيا
موسكو تتهم أوكرانيا بقصف محطة زاباروجيا النووية وتؤكد سقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار عن مخزن للنفايات النووية
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: بفضل الجيش الروسي فقط تم تجنب كارثة في محطة زاباروجيا النووية
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: أوروبا تقدم تنازلات إلى طهران لكسر جمود المفاوضات في فيينا
صحيفة "واشنطن بوست": مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة الأميركية تستغل التوتر حيال تايوان لزيادة وجودها العسكري في المنطقة
الدفاع التايوانية: 10 طائرات صينية تجاوزت الجمعة خط وسط مضيق تايوان
حزب الله ينظم في هذه الاثناء في مدينة النبطية مسيرة الثالث عشر من محرم
منذ 2 ساعة
12 August، 2022
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