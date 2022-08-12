حزب الله ينظم في هذه الاثناء في مدينة النبطية مسيرة الثالث عشر من محرم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 18:12

حزب الله ينظم في هذه الاثناء في مدينة النبطية مسيرة الثالث عشر من محرم

منذ 2 ساعة 12 August، 2022
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