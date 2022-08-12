النائب هاشم: لبنان لا يحتمل فراغا رئاسيا

أكد النائب قاسم هاشم في حديث إلى إذاعي أن “الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان لا تحتمل فراغا رئاسيا أو مماطلة لان هذا الاستحقاق محطة مفصلية وأساسية للبحث في الحلول”، لافتا الى ان “رئيس تيار المردة من الأسماء المتقدمة الا ان الاتصالات لم تنته بعد”.

وقال: “إن الرئيس نبيه بري لا يترك فرصة إلا ويغتنمها للتواصل مع الأفرقاء كافة لتحضير الأجواء لإتمام الاستحقاق الرئاسي، وسيكون جاهزا للدعوة إلى جلسة انتخاب عندما يرى إشارات توافق على مخارج واضحة لهذا الاستحقاق”.

وأوضح أن “موضوع الرئاسة لم يكن يوما نتاجا داخليا حصرا، بل هو مرتبط بالملفات الإقليمية والدولية منذ عمر هذا الوطن”.

واعتبر أن “ما حصل في مصرف فدرال بنك أمس خطير جدا، الا انه حق للمودع”، لافتا الى “ضرورة الإسراع في إقرار قانون الكابتال كونترول الذي أخذه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب على عاتقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام