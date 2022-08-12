إعلام العدو: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في اصطدام حافلة تابعة لشركة إيغد الصهيونية بعدد من المارة غرب القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 02:08
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وفد حزب الله يلتقي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو
المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل: التلاقي ضروري في الوضع الراهن ومن سينزعج فلينزعج
الخليل: استعرضنا العديد من المسائل الداخلية السياسية والاقتصادية وكان اللقاء غنيا ووديا وصريحا ولن يكون اللقاء الأخير
الخليل: نحن نختلف بالسياسة لكن هذا لا يمنع أن يتناقش اللبنانيون جميعا للوصول إلى نتيجة لمصلحة المواطنين
الخليل: الجلسات مفتوحة للنقاش في ملف رئاسة الجمهورية ونتمنى الوصول إلى مرحلة يكون الرئيس جزءا من خطة انقاذ البلد
جنبلاط: تحدثنا بالنقاط التي يمكن معالجتها بشكل مشترك وهذا الحوار سيستكمل للوصول إلى الحد الأدنى من التوافق
إخلاء موظفي أحد المصارف في شارع الحمرا بعد الاتفاق على تسليم المودع الذي احتجزهم جزءا من وديعته
تجمع عدد من من المتظاهرين والمودعين في محيط المصرف في الحمراء تضامنا مع المودع الذي يطالب بأمواله
وزير المالية يوسف الخليل: تم البدء بتحويل رواتب موظفي القطاع العام وستكون جاهزة للاستلام اعتبارا من يوم الثلثاء المقبل
كتلة الوفاء للمقاومة: ندعو شركاءنا إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لإنجاز تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة
الوفاء للمقاومة: على المعنيين في الدولة أن يحسنوا الاستفادة من المقاومة لتلافي أي استدراج أو إضعاف للموقف اللبناني
الوفاء للمقاومة: ندعو إلى تخفيف منسوب التوتر والخطاب السياسي المرتجل والعودة إلى اعتماد الأصول في التعبير عن المواقف
مجلس الوزراء العراقي يوافق على تمديد العمل باتفاقية بيع الفيول للدولة اللبنانية
رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي اتصل باللواء عباس ابراهيم مؤكدا إضافة مليون طن من الفيول
فلسطين المحتلة: مقتل 5 مستوطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين إثر تدهور حافلة في مدينة القدس
الولايات المتحدة: تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلح قرب مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو
الاحتلال الأمريكي ينقل 144 ناقلة محملةً بالنفط السوري المسروق إلى قواعده في العراق
الإمام السيد علي الخامنئي ردا على رسالة الأمين العام لحركة الجهاد: العدو الغاصب آيل إلى الضعف والمقاومة تزداد قوة
إعلام العدو: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في اصطدام حافلة تابعة لشركة إيغد الصهيونية بعدد من المارة غرب القدس
منذ 3 ساعة
11 August، 2022
كيان العدو
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