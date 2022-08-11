نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه الرئيس عون: هوكشتاين انتقل الى (اسرائيل) يوم غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية ونحن نتابع معهم هذا الملف وتم التاكيد لنا ان الجهد قائم ولم يتوقف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2022 - 13:06

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه الرئيس عون: هوكشتاين انتقل الى (اسرائيل) يوم غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية ونحن نتابع معهم هذا الملف وتم التاكيد لنا ان الجهد قائم ولم يتوقف

منذ 1 ساعة 11 August، 2022
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