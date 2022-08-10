حزب الله أحيا العاشر من محرم بمسيرات ومجالس عزاء في صيدا والجوار

أحيا حزب الله في منطقة صيدا يوم العاشر من المحرم، بمجالس المصرع الحسيني في مجمعات السيدة الزهراء (ع) في صيدا، والإمام المهدي (عج) في الغازية، وسيد الشهداء (ع) في حارة صيدا، والإمام الحسين (ع) في عنقون وفي باحات وحسينيات بلدات كفرحتى، زغدرايا، زيتا، قناريت، حومين التحتا، رومين، عزة، اركي، بنعفول، في حضور شخصيات وفاعليات سياسية ودينية ورسمية وأهلية ورؤساء بلديات ومخاتير.

كما نظمت المنطقة، مسيرات اللطم الحسينية في شوارع البلدات المذكورة وتجمعات اللطم والتي امتدت على طول الباحات والحسينيات وأقيمت الولائم في المجالس كافة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام