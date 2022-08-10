حزب الله أحيا العاشر من محرم بمسيرات ومجالس عزاء في صيدا والجوار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 10 2022 - 14:50

حزب الله أحيا العاشر من محرم بمسيرات ومجالس عزاء في صيدا والجوار

منذ 1 ساعة 10 August، 2022
المنار
المنار
لبنان

أحيا حزب الله في منطقة صيدا يوم العاشر من المحرم، بمجالس المصرع الحسيني في مجمعات السيدة الزهراء (ع) في صيدا، والإمام المهدي (عج) في الغازية، وسيد الشهداء (ع) في حارة صيدا، والإمام الحسين (ع) في عنقون وفي باحات وحسينيات بلدات كفرحتى، زغدرايا، زيتا، قناريت، حومين التحتا، رومين، عزة، اركي، بنعفول، في حضور شخصيات وفاعليات سياسية ودينية ورسمية وأهلية ورؤساء بلديات ومخاتير.

كما نظمت المنطقة، مسيرات اللطم الحسينية في شوارع البلدات المذكورة وتجمعات اللطم والتي امتدت على طول الباحات والحسينيات وأقيمت الولائم في المجالس كافة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة