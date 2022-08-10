حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان يستنكر التعرض للمعزين بمراسم عاشوراء في نيجيريا

استنكر رئيس حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان العلامة الشيخ راجا ناصر عباس جعفري ما تعرّض له عدد من المواطنين المعزين في مراسم عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام) في نيجيريا مدينة زاريا من اعتداءٍ أثيم واستهدفٍ للشعائر الحسينية على أيدي قوات الأمن والشرطة النيجيرية .

وادان حزب مجلس وحدة المسلمين باكستانفي بيان بشدة هذا العمل الاجرامي الذي يعبر عن الحقد الأعمى والإصرار على استهداف مذهب اهل البيت عليهم السلام ونطالب المجتمع الدولي الذي يدعي الحرية باتخاذ التدابير والاجراءات الحازمة لحماية أرواح الأبرياء كما نطالب جمعيات حقوق الانسان بملاحقة الجناة لينالوا القصاص العادل وفق القانون .

ودعا البيان أبناء الشعب النيجيري الصابر إلى مزيد من التماسك والتلاحم والتكاتف والتآزر في مواجهة الظلم الذين يتعرض له ونشدد على مسؤولية الحكومة النيجيرية في الحفاظ على سلامة معزي الامام الحسين(ع) وامن المجالس التي يقيمونها.

وتقدم الحزب في بيانه بخالص العزاء واصدق المواساة للقائد النيجيري أب الشهداء المظلومين الشيخ ابراهيم الزكزاكي وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء التام العاجل وأن يحفظ اخوتنا في نيجيريا من كل سوء وبلاء إنه سميع مجيب الدعاء ونسأل الله أن يفرج عنهم في القريب العاجل.

المصدر: موقع المنار