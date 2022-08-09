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August 9 2022 - 21:42

النائب ينال صلح: فلسطين ستبقى قضيتنا الأساس

منذ 1 ساعة 9 August، 2022
ينال صلح
لبنان

هنأ النائب ينال صلح “الشعب الفلسطيني، وكل المقاومين الشرفاء الذين يواجهون العدوان الصهيوني الغاشم على أرض فلسطين وفي أكناف بيت المقدس، باستشهاد البطل ابراهيم النابلسي ورفاقه”.

وأكد صلح الثلاثاء ان “الشهداء يسطرون ملاحم البطولات ليؤكدوا ان فلسطين القضية ستنتصر حكما بفضل دمائهم الزكية الطاهرة، وستبقى فلسطين القضية الحية فينا، فهي عقيدتنا وثقافتنا وديننا وشرعنا”.

من جهة ثانية، أعرب صلح عن أسفه “لما تقوم به إدارة الفايس بوك من حظر للصفحات التي نشرت صورة اسد نابلس الشهيد ابراهيم النابلسي، ومنها صفحتي، من تصرف غير مبرر، ومنحاز إلى جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي”، وتابع “لكن هذا الإجراء الجائر لا يمكن أن يمنعنا من مشاركة أهلنا في فلسطين، ونصرة قضيتهم التي ستبقى قضيتنا الأساس، ونصرة المقاومة في وجه مغتصبي الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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