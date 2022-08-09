مستشفى عالية الحكومي: وصول ثلاث إصابات جديدة برصاص الاحتلال في الخليل (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2022 - 21:40

مستشفى عالية الحكومي: وصول ثلاث إصابات جديدة برصاص الاحتلال في الخليل (قناة الاقصى)

منذ 2 ساعة 9 August، 2022
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