بالفيديو | مسيرات حاشدة في صنعاء وفي مختلف المناطق اليمنية احياء لذكرى يوم عاشوراء

خرجت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية كبرى إحياء لذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني.

وطغت القضية الفلسطينية بشكل كبير في مسيرة عاشوراء هذا العام، وأكد المشاركون التشابه بين القضيتين اليمنية والفلسطينية ومظلومية الشعبين الذين يتعرضان للعدوان والقتل والقصف والتدمير من قبل قوى الاستكبار العالمي أمريكا والصهيونية.

وردد المحتشدون الذين حملوا الأعلام اليمنية والفلسطينية وشعارات الحرية ولافتات المناسبة، رددوا هتافات مدينة بالعدوان على اليمن وفلسطين وداعية إلى الصمود والتصدي للمعتدين

وأكد بيان المسيرة “تمسكنا المبدئي تجاه قضايا أمتنا وفي مقدها القضية الفلسطينية، وموقفنا المعادي للعدو الإسرائيلي والغطرسة الأمريكية، وتضامننا مع شعوب أمتنا الإسلامية، معتبرا ذلك جزءا أساسيا من التزامنا الديني لا يقبل المساومة.

المصدر: المنار