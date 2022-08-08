المصارف اللبنانية اقفلت ابوابها اليوم بوجه الزبائن

اَقفلت المصارف اللبنانية ابوابَها اليومَ بوجهِ الزبائنِ عملاً بالاضرابِ الذي اعلنته رفضاً لقراراتِ التوقيفِ القضائيةِ والدعاوى المرفوعةِ ضدَّها من قبلِ المودعين.

وابقت بعض المصارفِ صرافاتِها الاليةَ مفتوحةً امامَ الزبائنِ لسحبِ الاموالِ بالليرةِ اللبنانيةِ من دونِ الاستفادةِ من منصةِ صيرفة.

واشارت مصادر للمنار الى انَ الاجتماعَ الذي عقدته جمعية المصارفِ يومَ الاحدِ كان صاخباً وسطَ انقسامٍ حادٍّ بالاراءِ بينَ من يريد الاضرابَ من عدمِه وبينَ من يريد الاكتفاءَ باضرابٍ ليومٍ واحدٍ فقط .

ويعتبرُ موظفو القطاعِ العامِّ اضرابَ المصارفِ ضربةً لهم في ظلِّ تأخرِ صرفِ رواتبِهم لهذا الشهر.