جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل بدءاً من الغد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 8 2022 - 17:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
ملايين الإيرانيين يحيون يوم العاشر من المحرم بمسيرات حاشدة غصت بها العاصمة طهران والمحافظات
مسيرات جماهيرية حاشدة جابت شواريع العاصمة اليمنية صنعاء ومدن اخرى إحياء لذكرى عاشوراء ونصرةً للشعب الفلسطيني
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن أمة مستهدفة كما كانت في عصر الامام الحسين وفي ذات المستوى الكبير
السيد الحوثي: الواقع يحتم علينا الوقوف في موقف الامام الحسين في رفض الخضوع والظلم
السيد الحوثي: العداء السعودي والاماراتي وعداء الأنظمة المطبعة الشديد للمجاهدين في فلسطين واضح وجلي
السيد الحوثي: نؤكد على موقفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية ويجب على الأمة اتخاذ موقف صريح بالعداء لإسرائيل
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك
أكثر من مئة مستوطن صهيوني اقتحموا باحات المسجد الاقصى و15 عنصراً من شرطة الاحتلال اقتحموا مصليات المسجد
سلطات الاحتلال الصهيوني: سنقوم بفتح معبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم الثلاثاء
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: لبنان قوي ومهاب الجانب بفضل المقاومة التي تحمي الارض والثروات
نقيب الأطباء يوسف بخاش: لإعلان حالة الطوارئ الصحية واقرار سياسة استشفائية حديثة تأخذ بالاعتبار مصلحة الطبيب والمريض
وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوروبي كبير: قدمنا النص النهائي للإتفاق بشأن الملف النووي الايراني
مسؤول أوروبي: النص الذي قدمه المنسق الأوروبي للمفاوضات هو أقصى ما تستطيع كل الاطراف تقديمه
مسؤول رفيع في الخارجية الايرانية: المبدأ الاساسي لنا في المفاوضات هو ضمان حقوق ومصالح ايران
جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل بدءاً من الغد
منذ 31 mins
8 August، 2022
المصدر:
المركز الفلسطيني للإعلام
التعليقات
ذات صلة
هيئة ادارة السير أعلنت العودة الى العمل تدريجا ابتداء من الاربعاء المقبل
المصارف اللبنانية اقفلت ابوابها اليوم بوجه الزبائن
وزارة الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الألمانية على خلفية العمل الاستفزازي لعدد من المعارضين في تدنيس القرآن الكريم وإهانة المقدسات الإسلامية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}