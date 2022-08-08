جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل بدءاً من الغد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 8 2022 - 17:56

جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل بدءاً من الغد

منذ 31 mins 8 August، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

التعليقات

ذات صلة