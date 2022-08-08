السفارة الأوكرانية في لبنان: المشتري النهائي في لبنان رفض استلام شحنة الحبوب بسبب التأخير في التسليم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 17:54

السفارة الأوكرانية في لبنان: المشتري النهائي في لبنان رفض استلام شحنة الحبوب بسبب التأخير في التسليم

منذ 33 mins 8 August، 2022
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