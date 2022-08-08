إعلام حزب الله بقاعا: 50 مسيرة يوم غد في ذكرى عاشوراء

أشار مسؤول قسم إعلام حزب الله في البقاع الدكتور أحمد ريا إلى أنه “تحت شعار أربعون عاما ونبقى مع الحسين، ستنطلق يوم غد في منطقة البقاع قرابة الخمسين مسيرة في القرى والمدن ، وذلك ابتداء من تجمع في مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك، حيث ستلتقى المسيرات القادمة من احياء المدينة والبلدات والقرى، على شكل مواكب قبل تلاوة المصرع الحسيني في مقام إبنة الامام الحسين عليه السلام”.

اضاف:”ستشهد المنطقة مسيرات من زيتا وفي مدينة الهرمل تتجه المسيرة من الأحياء نحو مجمع سيد الشهداء، وكذلك في قرى البقاع الشمالي ، العين واللبوة والنبي عثمان والبزالية وكامل قرى البقاع الشمالي، ومسيرات في قطاع بريتال ومنطقة شرقي وغربي بعلبك والبقاع الأوسط”.

وختم ريا: “يلقي الكلمة العاشورائية الوكيل الشرعي العام للسيد الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، وختام المراسم بزيارة الإمام الحسين(ع)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام