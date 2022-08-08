الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: المقاومة الفلسطينية سجلت إنجازا تاريخيا بمواجهة العدوان الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 01:38

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: المقاومة الفلسطينية سجلت إنجازا تاريخيا بمواجهة العدوان الاسرائيلي

منذ 2 ساعة 7 August، 2022
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