الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: المقاومة الفلسطينية سجلت إنجازا تاريخيا بمواجهة العدوان الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 01:38
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: المقاومة في فلسطين ولبنان تستطيع أن تثبت معادلات الردع وتفرض الشروط على العدو
السيد نصر الله: نؤكد على شجاعة الرد الفلسطيني وإلا لكانت إسرائيل استمرت بعمليات الاغتيال وهذا يؤكد ردع العدو
السيد نصر الله: يجب الاشادة بثبات وشجاعة المجاهدين وفي مقدمهم مجاهدو حركة الجهاد وبصمود شعب غزة الحاضن للمقاومة
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي كان واضحا أنه يريد وقف الحرب لأنه لم يعد يحتمل المزيد من الصورايخ
دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حركة الجهاد الإسلامي والعدو الصهيوني برعاية مصرية
وقف إطلاق النار يتضمن التزام مصر ببذل جهودها والعمل للإفراج عن الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي في أقرب وقت ممكن
حركة الجهاد الإسلامي: نرحب بالجهود المصرية ونعلن وقف إطلاق النار مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني
الجهاد الإسلامي: الرحمة لشهدائنا الذين قدموا دمهم دفاعا عن الحق والتحية لشعبنا البطل ولأسرانا ونفتخر بالجرحى والمصابين
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: المقاومة الفلسطينية سجلت انجازا تاريخيا في مواجهة هذا العدوان
النخالة: العدو الصهيوني رفع شعار تصفية حركة الجهاد وجناحها العسكري ولكننا خرجنا أكثر قوة من أي وقت مضى
النخالة: حركة الجهاد فرضت شروطها بإطلاق الاسيرين بسام السعدي وخليل عواودة والعدو لم يستطع فرض أي شرط
النخالة: ضمانة تنفيذ الاتفاق هي قوة المقاومة وإذا لم يلتزم العدو بما توصلنا إليه فسنستأنف القتال مرة أخرى
النخالة: نحن أمام معادلات قوة تختلف يوميا وإذا كان قطاع غزة المحاصر فرض شروطه فما بالكم بالنسبة للمقاومة في لبنان
الناطق باسم حماس فوزي برهوم: هذه الجولة ثبتت معادلة أنه لا عدوان ولا احتلال من دون كلفة وأكدت خطورة مشاريع التطبيع
وزارة الصحة في غزة: 43 شهيدا من بينهم 15 طفلا و4 نساء و311 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع
استشهاد توأمين 13 عاما وشقيقهما 9 أعوام ووالدهم في غارة اسرائيلية على منزلهم شرق مخيم البريج
الناطق العسكري لسرايا القدس: إننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة
سرايا القدس تقصف برشقات الصواريخ تل أبيب واسدود وعسقلان وبئر السبع وقاعدة بلماحميم ونتيفوت ومفتاحيم ومفلاسيم
سرايا القدس تستهدف كيبوتس وموقع ناحال عوز العسكري وقاعدة زيكيم وموقع خزاعة برشقات صاروخية وقذائف الهاون
إعلام العدو: أكثر من 1000 صاروخ تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه مدن ومناطق اسرائيلية منذ بداية العملية العسكرية
إعلام العدو: إصابة 16 إسرائيليا جراء القصف الصاروخي الأخير من قطاع غزة
إعلام العدو: انقطاع التيار الكهربائي عن 10 مستوطنات في غلاف غزة جراء انفجار صاروخ أطلق من القطاع
إعلام العدو يبث مشاهد لهروب جنود جيش الإحتلال من مواقعهم قرب حدود غزة خوفا بعد استهدافهم بالصواريخ
إعلام العدو: تعطل حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون وإنزال مسافرين من الطائرات بسبب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة
نشوب مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز حوارة جنوب نابلس نصرة لغزة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصل بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب وعرض معه الوضع في فلسطين
عبد اللهيان أكد لنظيره بو حبيب استعداد إيران لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه: توصلنا لتأجيل الجمعية العامة وإلغاء إضراب الطيارين في شركة طيران الشرق الأوسط
حركة عصائب أهل الحق في العراق: مستعدون للإسهام الفاعل في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: المقاومة الفلسطينية سجلت إنجازا تاريخيا بمواجهة العدوان الاسرائيلي
منذ 2 ساعة
7 August، 2022
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النخالة: المقاومة الفلسطينية في غزة سجلت إنجازا وعلى رأسها حركة الجهاد
دخول اتفاق وقف اطلاق النار جراء العدوان الاسرائيلي على غزة حيز التنفيذ
النخالة: العدو رفع عنوانا واحدا هو استهداف حركة الجهاد الإسلامي والقضاء عليها بعد العدوان بقيت الجهاد قوية وباقية وثابتة رغم الشهداء الذين يعطون القوة لنا
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